Mercato - OM : Bielsa va jouer un drôle de tour à Villas-Boas !

Publié le 29 septembre 2020 à 3h30 par A.M.

En quête d'un renfort au milieu de terrain, l'Olympique de Marseille souhaiterait attirer Michaël Cuisance. Mais Marcelo Bielsa semble avoir pris les devants dans ce dossier.

Cet été, l'Olympique de Marseille a réussi à se renforcer de manière satisfaisante compte tenu des problèmes financiers du clubs. C'est ainsi que le club phocéen a déboursé 12M€ pour s'offrir quatre recrues. L'intégralité de cette somme a d'ailleurs été investie sur Luis Henrique, jeune attaquant brésilien qui débarque en provenance de Botafogo. Pape Gueye et Yuto Nagatomo sont arrivés libres tandis que Leonardo Balerdi a été prêté par le Borussia Dortmund. Malgré tout, André Villas-Boas ne serait pas opposé à l'arrivée d'un autre joueur, notamment au milieu de terrain. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'entraîneur de l'OM adore notamment le profil de Michaël Cuisance.

Cuisance proche de Leeds ?