Mercato - PSG : Thomas Tuchel a passé un coup de fil important !

Publié le 30 septembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Toujours dans l’attente d’un nouveau défenseur central au PSG, Thomas Tuchel songerait sérieusement au profil d’Antonio Rüdiger. Et l’entraîneur allemand aurait d’ailleurs passé plusieurs coups de téléphone au joueur de Chelsea…

« J’essaye d'être confiant, j'essaye vraiment. Je veux y croire...Vous savez bien quels joueurs on a perdus et voilà. On espère qu'on pourra commencer ou continuer la saison avec un groupe similaire à celui de la saison passée mais c'est tard. C'est déjà tard », confiait Thomas Tuchel dimanche dernier en conférence de presse, se montrant donc très sceptique sur l’éventuel arrivée d’un ou plusieurs renforts au PSG avant la fin du mercato estival. Pourtant, l’entraîneur allemand voudrait plusieurs profils dont un défenseur central, et il aurait donc décidé de prendre les choses en main.

Tuchel a appelé Rüdiger…