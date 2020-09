Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste de Leonardo reportée à l'année prochaine ?

Publié le 30 septembre 2020 à 1h15 par La rédaction

Si Alex Telles est très proche de Manchester United, Porto aurait mis un coup de pression dans les négociations. Finalement, le latéral pourrait aller au bout de son contrat. De quoi remettre le PSG dans la course.

En quête d'un défenseur central depuis la perte de Thiago Silva, Leonardo est à la recherche d'un latéral gauche. Alors que ce n'est pas un secteur prioritaire, la blessure de Juan Bernat nécessite de trouver un renfort. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche contre Metz, l'international espagnol devrait être éloigné des terrains pendant environ six mois. Si Layvin Kurzawa et Mitchell Bakker font le nombre à gauche, le directeur sportif parisien se serait intéressé à Alex Telles pour amener un titulaire dans l'effectif.

Porto prêt à jouer un mauvais tour à Manchester United