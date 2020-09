Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un concurrent passe à l’attaque sur cette piste de Leonardo !

Publié le 29 septembre 2020 à 11h15 par La rédaction

À la recherche d’un latéral gauche pour palier à la blessure de Juan Bernat, Leonardo a exploré la piste Alex Telles. En fin de contrat à Porto, le Brésilien serait cependant proche de Manchester United, qui a une longueur d’avance

Déjà en quête de renforts dans de nombreux secteurs de jeu en ce mercato, Leonardo s’est vu ajouter un dossier à la longue liste, celui du latéral gauche. Après la blessure aux ligaments croisés de Juan Bernat, il est devenu nécessaire de trouver une alternative à Layvin Kurzawa et Mitchell Bakker. Dans cette optique le directeur sportif du Paris Saint-Germain se serait renseigné sur les dossiers Mattia De Sciglio et Alex Telles. Concernant ce dernier, la piste se complique de jours en jours, notamment à cause de Manchester United, qui semble avoir une longueur d’avance, à tel point qu’un accord serait déjà tombé autour de l'éventuel contrat du joueur.

Une première offre à plus de 13M€ pour Telles