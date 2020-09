Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel fait le forcing pour une piste défensive !

Publié le 29 septembre 2020 à 14h45 par A.M.

Désireux de voir débarquer des renforts d'ici la fin du mercato, Thomas Tuchel aurait pris les choses en main et s'activerait pour boucler le recrutement d'Antonio Rüdiger.

A une semaine de la fermeture du mercato, Thomas Tuchel n'a pas caché son inquiétude concernant le recrutement du PSG qui n'avance pas assez à son goût. « J’essaye d'être confiant, j'essaye vraiment. Je veux y croire...Vous savez bien quels joueurs on a perdus et voilà. On espère qu'on pourra commencer ou continuer la saison avec un groupe similaire à celui de la saison passée mais c'est tard. C'est déjà tard », confiait-il après la victoire contre Reims (2-0) dimanche soir. Il faut dire qu'après avoir bouclé les transferts définitifs de Mauro Icardi et Sergio Rico, le PSG a obtenu le prêt d'Alessandro Florenzi. Mais plusieurs renforts sont encore attendus.

Tuchel pousse pour l'arrivée de Rüdiger