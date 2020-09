Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel et Leonardo, ça chauffe en coulisses ?

Publié le 29 septembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Toujours dans l’attente de renforts au PSG, Thomas Tuchel semble s’être fait une raison pour la suite du mercato estival. Et sa relation avec Leonardo pourrait donc se dégrader…

Thomas Tuchel l’avait récemment indiqué, il était encore en quête d’un défenseur central, d’un milieu de terrain ainsi que d’un attaquant pour le PSG. Mais il semblerait que Leonardo, qui privilégie des pistes davantage sous la forme d’un prêt que d’un transfert, peine à trouver les objectifs fixés sur le marché des transferts. Et Tuchel l’a d’ailleurs publiquement reconnu dimanche soir en conférence de presse après Reims-PSG (0-2), indiquant que timing serait probablement trop short pour recruter d’ici le 5 octobre.

« C’est déjà tard »