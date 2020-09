Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé aurait tranché pour son avenir !

Publié le 30 septembre 2020 à 10h00 par A.C.

Ousmane Dembélé, annoncé proche d’un possible départ du FC Barcelone, semble avoir les idées claires au sujet de son avenir.

Comme l’été dernier, la presse espagnole annonce une fin de mercato très bouillante pour Ousmane Dembélé ! AS a en effet expliqué que Manchester United souhaiterait recruter le Français et aurait présenté une offre de 50-60M€ au FC Barcelone. L’Équipe et RAC1 ont démenti ces informations, mais AS comme d’autres médias ibériques assurent qu’il y aurait une réelle volonté de la part de Ronald Koeman de vendre Dembélé, car cela débloquerait l’arrivée de Memphis Depay. La star de l’Olympique Lyonnais semble être la grande priorité de Koeman...

Dembélé n’a aucune intention de quitter le Barça