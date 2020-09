Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça tape du poing sur la table pour Dembélé !

Publié le 30 septembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Alors que le quotidien madrilène As a fait part d’un départ d’Ousmane Dembélé pour Manchester United pour la modique somme de 60M€, le FC Barcelone est monté au créneau.

C’était la bombe lâchée par la presse madrilène mardi en début de soirée. D’après As , les jours d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone seraient plus que comptés. En effet, le champion du monde tricolore se rapprocherait sérieusement de Manchester United grâce à un transfert qui se situerait entre 50 et 60M€. Néanmoins, le FC Barcelone n’a clairement pas confirmé cette tendance.

Ousmane Dembélé à United, Fake News ?