Mercato - Barcelone : Aulas fixe un ultimatum au Barça pour Depay !

Publié le 30 septembre 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que Ronald Koeman souhaite toujours recruter Memphis Depay, il va falloir faire vite puisque Jean-Michel Aulas a décidé qu'à partir de vendredi, il n'y aura plus aucun départ.

« Aucune offre toujours pour Memphis (Depay) de la part du Barça. Alors, nous attendons encore et ces joueurs seront remplacés s’ils partent . » Jean-Michel Aulas l'a encore confirmé récemment, l'Olympique Lyonnais n'a toujours pas reçu d'offres du FC Barcelone pour Memphis Depay. Et pour cause, le Barça n'a pas encore les liquidités pour passer à l'action dans ce dossier. Et le temps presse. En effet, alors que le mercato fermera ses portes lundi soir, Jean-Michel Aulas a décidé de fixer une deadline pour les départs à Lyon. Si un joueur est encore présent dans l'effectif des Gones vendredi, il le sera pour le reste de la saison.

«Tout ce qui ne sera pas réglé en termes de départs avant vendredi, il n'y aura plus de départs»