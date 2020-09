Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé sur le départ ? La réponse du Barça !

Publié le 29 septembre 2020 à 21h00 par T.M.

Face aux dernières informations parues à propos d’un départ d’Ousmane Dembélé vers Manchester United, le FC Barcelone a livré sa version.

Ayant dégagé des fonds grâce aux départs de Nelson Semedo, Luis Suarez et Arturo Vidal, le FC Barcelone s’est offert une petite marge de manoeuvre pour recruter. Mais en Catalogne, dans son envie de révolutionner l’effectif, Ronald Koeman espère opérer plusieurs changements. Pour cela, il faut donc de l’argent et se séparer d’autres joueurs. Alors que Jean-Clair Todibo, Rafinha ou encore Martin Braithwaite seraient poussés vers la sortie, c’est finalement Ousmane Dembélé qui pourrait renflouer les caisses du Barça. Ce mardi, AS a ainsi lâché une bombe annonçant que le Français serait en partance pour Manchester United en échange de 50-60M€.

Le démenti du Barça !