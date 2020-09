Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le rendez-vous est pris pour Ousmane Dembélé !

Publié le 29 septembre 2020 à 19h30 par Th.B.

Ousmane Dembélé pourrait permettre au FC Barcelone de faire des économies via un départ en prêt ou de renflouer ses caisses grâce à un transfert sec. Néanmoins, le champion du monde tricolore a les idées claies pour son avenir. Manchester United, si une opération se révélait infaisable d'ici la fin du mercato, tenterait sa chance lors des prochaines fenêtres des transferts.

À l’instar de l’été dernier, Ousmane Dembélé a été annoncé sur le départ. En 2019, le champion du monde tricolore aurait pu faire partie intégrante de l’opération Neymar grâce à un échange de joueurs, mais la volonté de l’ailier était claire : rester au FC Barcelone. Afin d’avoir une chance de rapatrier la star du PSG ou de recruter Lautaro Martinez, le Barça aurait pris en considération un transfert de Dembélé lors de l’arrêt des compétitions à cause du Covid-19. Mais encore une fois, le club blaugrana n’est pas parvenu à ses fins. D’une part car le principal intéressé se serait montré très réticent à l’idée d’un départ, comme son agent l’assurait début juin. Mais d’une autre parce que Ronald Koeman, le nouvel entraîneur du FC Barcelone, compterait sur lui. C’est l’information que SPORT divulguait récemment. Et les intérêts suscités ces dernières semaines étaient loin du compte et des attentes catalanes.

Liverpool et Manchester United tenus en échec…

Ces dernières semaines, Liverpool a tenté de mettre la main sur Ousmane Dembélé via un prêt d’après Mundo Deportivo . Mais les Reds n’auraient pas été les seuls à se lancer sur les traces du Français. Selon Duncan Castles , journaliste pour The Times et The Daily Record , Manchester United se serait également montré intéressé par le profil d’Ousmane Dembélé. Néanmoins, le prix réclamé par le FC Barcelone, à savoir la somme de 100M€, aurait eu le don de considérablement refroidir le club mancunien. Résultat ? Le dossier Dembélé serait clos, du moins pour le moment.

… Mais les Red Devils se tiendraient prêts pour une nouvelle offensive à terme