Mercato - Barcelone : Ronald Koeman a un plan pour Ousmane Dembélé !

Publié le 20 septembre 2020 à 19h30 par Hugo Kucharski

Pendant un temps lié à un départ du FC Barcelone en raison de ses performances et de son hygiène de vie, Ousmane Dembélé pourrait bien avoir une nouvelle chance de s’exprimer sous le maillot des Blaugrana. Et Ronald Koeman aurait déjà préparé un plan pour l’international français…

Ousmane Dembélé n’a pas connu la meilleure période de sa carrière depuis son arrivée au FC Barcelone. Trop régulièrement blessé (9 blessures depuis son arrivée au Barça en 2017), l’international français n’a jamais convaincu, lui qui sortait pourtant d’un excellent exercice au Borussia Dortmund. L’ailier de 23 ans ne saurait toujours pas de quoi son avenir serait fait, puisque son hygiène de vie et ses performances sont très critiquées du côté de la Catalogne. Scruté de près par Ronald Koeman pendant la présaison, Dembélé pourrait bientôt être fixé…

Le Barça a besoin d’argent…

En effet, avec la crise sanitaire du Covid-19, le FC Barcelone a, comme une grande majorité des clubs européens, besoin d’argent. Les dirigeants Blaugrana pourraient tenter de vendre plusieurs joueurs cet été, et Dembélé aurait fait partie de la liste des indésirables de l’été du côté du Barça. D’après les informations de Sport , Liverpool serait par ailleurs entré en contact avec l’institution catalane afin de discuter d’un transfert de l’international français. Jürgen Klopp, qui cherchait à apporter de la concurrence à Roberto Firmino, Mohamed Salah ou encore Sadio Mané, mais qui a finalement fini par acheter Diogo Jota, officiellement un Red après son arrivée en provenance de Wolverhampton ce samedi. Un prêt serait cependant envisagé par Liverpool, mais Ronald Koeman ne verrait pas les choses sous cet angle…

