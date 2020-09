Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Jorge Mendes à la baguette d’une nouvelle opération pour le Barça ?

Publié le 29 septembre 2020 à 19h00 par T.M.

Après avoir bouclé le départ de Nelson Semedo vers Wolverhampton, Jorge Mendes pourrait encore faire affaire avec le FC Barcelone. Et cette fois, c’est dans le sens des arrivées que cela pourrait bouger avec l’agent portugais.

Dans cette dernière semaine du mercato, cela pourrait bouger au FC Barcelone. Avec les départs de Nelson Semedo, Arturo Vidal et Luis Suarez, le club catalan s’est offert une petite marge de manoeuvre pour recruter notamment Sergino Dest et possiblement Eric Garcia et un attaquant. Mais cela pourrait ne pas en rester là chez les Blaugrana. Au rayon des départs, Junior Firpo n’est pas encore assuré de rester. Une doublure à Jordi Alba pourrait alors être nécessaire à gauche. Celle-ci pourrait se trouver du côté de la Ligue 1. Comme Le 10 Sport vous l’a récemment révélé, Rayan Aït-Nouri (Angers) a récemment recalé Wolverhampton et le Bayer Leverkusen, ce qui pourrait profiter au FC Barcelone, également intéressé. Une tendance confirmée ce mardi par L’Equipe .

Aït-Nouri ne va pas rester à Angers !

Selon le quotidien sportif, le départ de Rayan Aït-Nouri serait quasiment assuré durant cette dernière semaine du mercato. Mais reste à savoir où ira le joueur du SCO d’Angers. Visiblement, tous les indicateurs pointeraient vers l’Espagne. Alors que l’Atlético de Madrid aurait fait part de son intérêt, il n’aurait pas forcément de place pour le latéral de 19 ans. Une bonne nouvelle pour le FC Barcelone, qui continuerait de discuter avec Jorge Mendes, agent d’Aït-Nouri, après avoir déjà négocié le départ de Nelson Semedo vers Wolverhampton il y a quelques jours. A noter que le Real Madrid serait également à l'affût pour le joueur angevin, estimé entre 15 et 20M€.