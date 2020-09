Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman aurait un plan pour recruter une pépite de Guardiola !

Publié le 29 septembre 2020 à 14h00 par La rédaction

Déterminé à se renforcer en défense centrale, Ronald Koeman a fait d’Eric Garcia sa priorité. Mais Manchester City, qui en demande 30M€, se montre inflexible. Le FC Barcelone songerait alors à inclure un indésirable dans l’opération

Tandis que la fin du mercato approche à grand pas, Ronald Koeman n’a pas encore terminé de façonner son équipe comme il le souhaite. Si des indésirables comme Luis Suarez, Ivan Rakitic, Arturo Vidal ou Nelson Semedo ont déjà quitté le FC Barcelone, les arrivées tardent à tomber. Alors que la signature de Sergiño Dest devrait survenir prochainement, les autres dossiers prioritaires des Blaugrana s’éternisent. Outre la piste Memphis Depay pour laquelle Jean-Michel Aulas a lancé un ultimatum, c’est celle d’Eric Garcia qui n’avance pas, bien que le joueur soit déterminé à retrouver la Catalogne.

Rafinha inclut dans la transaction ?