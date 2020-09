Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gros retournement de situation deux indésirables de Zidane ?

Publié le 29 septembre 2020 à 13h00 par La rédaction

Alors que le Real Madrid cherche à dégraisser son effectif, Borja Mayoral était annoncé tout proche de l’AS Roma. Zinédine Zidane, qui voit en l’Espagnol la doublure de Benzema, aurait plutôt proposé Jovic à la Louve

Le feuilleton de la doublure de Karim Benzema se poursuit au Real Madrid ! Derrière l’intouchable buteur français, plusieurs candidats sont en balance pour le poste. Outre l’indésirable Mariano Diaz, Zinédine Zidane doit choisir entre Luka Jovic, recrue phare du mercato 2019 en échec dans la capitale espagnole, et Borja Mayoral de retour d’un prêt convaincant à Levante. Aux dernières nouvelles, le technicien madrilène aurait donné sa préférence à l’Espagnol, qui était pourtant tout proche de rejoindre l’AS Roma.

Jovic en Italie plutôt que Mayoral