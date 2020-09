Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait tranché dans ce dossier brûlant !

Publié le 29 septembre 2020 à 1h30 par H.K.

Alors que Zinedine Zidane semblait indécis ces dernières semaines concernant l’attaque qu’il souhaitait avoir à disposition au Real Madrid, le coach français aurait finalement pris une grande décision concernant son effectif, notamment du côté des départs…

Zinedine Zidane aurait enfin fait son choix pour la doublure de Karim Benzema. Pendant longtemps indécis, le coach français du Real Madrid dispose de trois buteurs pouvant postuler comme deuxième attaquant derrière le buteur français : Luka Jovic, Borja Mayoral et Mariano Diaz. Si le dernier a été écarté, les deux premiers se tireraient la bourre pour ce poste de doublure. Et désormais, Zizou aurait réussi à choisir entre les deux profils…

Jovic vers un prêt, Mayoral conservé ?