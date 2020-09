Foot - Mercato

Mercato : Quand une porte se ferme, une autre s’ouvre pour Cavani

Publié le 30 septembre 2020 à 5h45 par Th.B.

En quête d’un nouvel attaquant, Manchester United aurait initié les premiers contacts avec le clan Edinson Cavani, le joueur uruguayen se trouvant toujours sans club depuis son départ du PSG.

De quoi sera fait l’avenir d’Edinson Cavani ? À quelques jours de la fermeture du mercato estival, prévue pour le lundi 5 octobre, nous sommes en mesure de s’interroger sur ce dossier qui aura finalement animé l’intégralité de cette fenêtre des transferts. Depuis son départ du PSG le 30 juin dernier, date de l’expiration de son ancien contrat, El Matador est en quête d’un club. Du Benfica Lisbonne à l’Atletico de Madrid en passant par Leeds United, Cavani a été annoncé un peu partout. Et alors que l’Atletico semblerait être sa dernière chance, Manchester United lui tendrait la main.

Cavani discuterait avec Manchester United alors que la piste Atletico se refroidirait