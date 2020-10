Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvel échec de Leonardo pour la succession de Thiago Silva ?

Publié le 1 octobre 2020 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Toujours en quête d’un nouveau profil au poste de défenseur central pour oublier Thiago Silva, le PSG multiplie les pistes depuis le début de l’été. Mais celle menant à Mouctar Diakhaby, le jeune joueur français du FC Valence, serait en train de se compliquer pour Leonardo.

« On essaie tout. Les priorités sont claires. On a besoin d'un attaquant, un défenseur central et un milieu de terrain. Nous devons remplacer des joueurs qui sont partis et qui nous manquent. C'est le défi, je ne sais pas si c'est possible », avait expliqué Thomas Tuchel le 19 septembre dernier en conférence de presse, affichant donc très clairement les trois priorités du PSG pour la fin du mercato estival. L’entraîneur, qui fait notamment référence aux départs libres d’Edinson Cavani et Thiago Silva cet été, a donc clairement interpellé Leonardo sur la marche à suivre pour boucler le recrutement du PSG, et notamment en défense centrale. Mais il semblerait que le directeur sportif parisien ait du mal à trouver son bonheur à ce poste…

Le PSG songe à Diakhaby, mais…

Comme l’a révélé France Football cette semaine, le PSG a des vues sur Mouctar Diakhaby (23 ans), le défenseur central français du FC Valence dont le contrat court jusqu’en juin 2023. L’ancien joueur de l’OL, qui entame sa troisième saison en Espagne, mais a jusqu’ici eu du mal à confirmer les nombreux espoirs placés en lui, et Leonardo souhaite donc profiter de l’occasion. Foot Mercato confirme l’intérêt du PSG pour Diakhaby ce jeudi et précise que le club de la capitale a pris des renseignements auprès de l’entourage du défenseur de Valence pour cet été, sans plus pour le moment. Mais selon FM , la concurrence serait rude dans ce dossier, puisque Fulham ainsi que West Ham auraient également des vues sur Mouctar Diakhaby, ce qui compliquerait encore davantage la tâche du PSG.

Et les autres pistes ?

Mais en attendant de voir ce qu’il en adviendra de l’option Diakhaby, où en sont les autres pistes activées ces dernières semaines par le PSG en défense centrale ? Celles menant à Kalidou Koulibaly (Naples) et Milan Skriniar (Inter Milan) semblent clairement hors de portée sur le plan financier, Leonardo privilégiant l’idée d’un prêt avec option d’achat pour se renforcer. C’est d’ailleurs ce qu’il a tenté ces derniers jours avec Antonio Rüdiger, mais les contacts avec le défenseur allemand de Chelsea se sont refroidis ces dernières heures comme l’a indiqué Le Parisien. En clair, à cinq jours de la clôture du mercato estival, le PSG semble encore bien loin d’avoir déniché le successeur de Thiago Silva.