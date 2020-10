Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Simeone ne ferme pas la porte à Leonardo pour Diego Costa !

Publié le 1 octobre 2020 à 8h45 par A.M.

Présent en conférence de presse, Diego Simeone s'est prononcé sur l'avenir de Diego Costa dont le contrat à l'Atlético de Madrid prend fin en juin 2021 et qui serait suivi par le PSG.

D'ici lundi soir, Leonardo compte bien renforcer l'effectif du Paris Saint-Germain. Plusieurs recrues sont attendues dans les prochains jours y compris un attaquant de complément afin d'assurer le rôle de doublure de Mauro Icardi. Dans cette optique, le PSG suivrait avec attention la situation de Diego Costa qui aurait été proposé aux Parisiens par son agent Jorge Mendes selon les informations de AS . L'international espagnol n'a plus qu'un an de contrat à l'Atlético de Madrid qui vient de recruter Luis Suarez. Et Diego Simeone n'écarte aucune option pour son attaquant.

«Jusqu'à ce que le mercato ferme ses portes, tout reste ouvert»