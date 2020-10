Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée de Diego Costa soumise à une grosse condition !

Publié le 1 octobre 2020 à 5h15 par T.M.

A la recherche d’un attaquant, le PSG penserait notamment à Diego Costa. Toutefois, avant d’accueillir le buteur de l’Atlético de Madrid, Leonardo doit remplir certaines conditions.

Cet été, Thomas Tuchel a vu de nombreux joueurs partir et ne pas être remplacés. Devant, Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting ne sont ainsi plus au PSG. Face à cela, l’Allemand a dernièrement été clair, réclamant un renfort dans le secteur offensif avant la fin du mercato, qui fermera ses portes le 5 octobre. Leonardo doit donc se démener, lui qui doit également trouver un défenseur central et un milieu de terrain dans cette dernière ligne droite. Le directeur sportif du PSG a ainsi du pain sur la planche, mais ce mardi, la presse espagnole dévoile une piste pour les champions de France en la personne de Diego Costa, attaquant de l’Atlético de Madrid.

Vendre avant de recruter ?