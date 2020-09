Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait débloquer la situation... d'Edinson Cavani !

Publié le 30 septembre 2020 à 12h15 par A.M.

Toujours bien décidé à s'offrir Edinson Cavani, libre depuis son départ du PSG, l'Atlético de Madrid pourrait profiter du départ de Diego Costa, qui intéresserait Leonardo, pour s'attacher les services du Matador.

En quête d'un attaquant afin de jouer le rôle de doublure de Mauro Icardi, le Paris Saint-Germain prospecte sur le marché afin de dénicher une belle opportunité. Dans cette optique, Leonardo suivrait avec attention la situation de Diego Costa (31 ans). L'international espagnol, dont l'horizon à l'Atlético de Madrid s'est assombri suite à l'arrivée de Luis Suarez, pourrait être libéré de sa dernière année de contrat. Le PSG pourrait donc accueillir Diego Costa sans débourser le moindre centime en indemnité de transfert, mais encore faut-il être en mesure d'assumer l'imposant salaire de l'ancien attaquant de Chelsea.

Cavani à l'Atlético... si Diego Costa va au PSG ?