Mercato - PSG : Leonardo contrarié par une offre de 30M€ ?

Publié le 30 septembre 2020 à 12h45 par La rédaction

Pisté par le PSG, l'avenir de Boubakary Soumaré pourrait s'écrire hors de l'hexagone. Alors que le milieu français intéresserait Chelsea et le Milan, Naples aurait formulé une première offre.

Alors que Leonardo s'apprêterait à faire son marché de dernière minute à Chelsea, un dossier de longue date serait sur le point de s'envoler. Toujours à la recherche d'un défenseur pour pallier le départ de Thiago Silva, le directeur sportif parisien aurait désormais jeté son dévolu sur Antonio Rüdiger. Deux autres Blues seraient dans les petits papiers du PSG, puisque Jorginho et Tiémoué Bakoyoko compteraient parmi les pistes du milieu de terrain. Comme le Lillois Boubakary Soumaré. Mais le joueur de 21 ans, formé au club avant de signer son premier contrat au LOSC en 2017, aurait repoussé l'idée d'un retour à Paris.

30M€ pour Soumaré ?