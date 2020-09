Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente un énorme coup avec... Diego Costa !

Publié le 30 septembre 2020 à 8h15 par A.M.

En quête d'un nouvel attaquant afin d'assurer le rôle de doublure de Mauro Icardi, le PSG se serait renseigné sur Diego Costa dont l'horizon s'est bouché à l'Atlético de Madrid suite à l'arrivée de Luiz Suarez.

Les derniers jours du mercato s'annonce bouillant du côté du Paris Saint-Germain. Et pour cause, Leonardo à jusqu'à lundi soir afin de trouver au moins un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant de complément. Pour le poste d'avant-centre, c'est une doublure à Mauro Icardi qui sera recherchée. Et pour cause, le PSG a laissé filer Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting dont les contrats arrivaient à échéance en fin de saison dernière. Ces dernières heures, le jeune Arnaud Kalimuendo est également annoncé sur le départ. L'attaquant formé au PSG devrait aller chercher du temps de jeu en prêt afin de s'aguerrir. Par conséquent, Leonardo cherche bien une opportunité sur le marché à ce poste, à savoir un prêt ou un joueur libre. Le nom Stephan El Shaarawy a circulé, tandis qu'Olivier Giroud et Islam Slimani auraient également été proposés. Mais du côté de l'Espagne, c'est le nom de Diego Costa (31 ans) qui fait son apparition.

Le PSG se place pour Diego Costa