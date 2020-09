Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quel joueur de l’OM faut-il faire partir avant la fin du mercato ?

Publié le 30 septembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Très actif dans le sens des arrivées, l’OM l’a été beaucoup moins en ce qui concerne les départs. Alors qu’aucun joueur n’a quitté l’effectif d’André Villas-Boas, qui faut-il faire partir ?

Il y a quelques mois, on annonçait un mercato très compliqué pour l’OM. En effet, avec des comptes dans le rouge et un déficit budgétaire frôlant les 100M€, le club phocéen se devait de faire rentrer de l’argent. Des départs étaient ainsi attendus, Jacques-Henri Eyraud souhaitant notamment récupérer 60M€. Or, aujourd’hui, à moins d’une semaine de la fin du mercato, aucun joueur n’a quitté l’effectif d’André Villas-Boas, ayant plutôt envie de rester afin de découvrir la Ligue des Champions. Mais il reste encore du temps et comme Pablo Longoria l’a fait savoir ce mardi, ça devrait bouger : « Nous travaillons sur des départs de joueurs qui connaissent leur situation. Le mercato est ouvert jusqu'au 5 octobre mais il n'a démarré qu'il y a dix jours. Ça commence à bouger, mon téléphone est plein ».

L’opération dégraissage enclenchée