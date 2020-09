Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme indication du clan Strootman sur son avenir !

Publié le 30 septembre 2020 à 17h15 par T.M.

Pas forcément désiré à l’OM, Kevin Strootman ferait partie de ces joueurs poussés vers la sortie. Un départ qui pourrait bien intervenir d’ici la fin du marché des transferts.

En 2018, sur les conseils de Rudi Garcia, l’OM avait sorti son chéquier pour recruter Kevin Strootman. Un recrutement qui pèse aujourd’hui sur les finances du club phocéen. En effet, le Néerlandais déçoit sur le terrain lui qui perçoit pourtant le plus gros salaire du groupe, avec près de 500 000€ par mois. Face à cette situation, l’OM aimerait se débarrasser du milieu de terrain d’André Villas-Boas afin de faire quelques économies. Mais encore faut-il trouver preneur, capable avant tout d’assumer les émoluments XXL de Strootman. Une réponse arrivera dans cette ligne droite du mercato.

Un prêt pour Strootman ?