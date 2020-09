Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman répond à Lionel Messi !

Publié le 30 septembre 2020 à 15h30 par A.M.

Alors que Lionel Messi est sorti du silence afin de clarifier sa situation et réclamer l'unité au FC Barcelone, Ronald Koeman s'est montré enchanté de la déclaration de son capitaine. Mais également soulagé de pouvoir tourner la page.

Le feuilleton Messi aura animé la fin du mois d'août sur le marché des transferts. Et pour cause, après la piteuse élimination du FC Barcelone face au Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions (2-8), l'international argentin a rapidement réclamé son départ. Toutefois, dans l'incapacité d'activer une clause lui permettant de partir libre, Lionel Messi a finalement décidé de rester au Barça contre son gré. Mais le départ de son ami Luis Suarez n'a pas arrangé les choses et a encore refroidi les relations, déjà glaciales, entre La Pulga et sa direction. Malgré tout, alors que la saison a redémarré en Liga, Lionel Messi s'est exprimé à Sport afin de réclamer l'unité et mettre fin aux débats sur son avenir : « Après tant de désaccords, je voudrais mettre un point final à ces histoires. Nous devons nous unir, les 'Barcelonistas', et partir du principe que le meilleur est à venir. J'assume mes erreurs qui, s'il y en a eu, n'ont servi qu'à rendre plus fort et meilleur le FC Barcelone. Apporter de la passion et de la ferveur sera la seule façon d'atteindre les objectifs, en restant toujours unis et en ramant dans la même direction. Je voulais envoyer un message à tous les socios et à tous les culés qui nous suivent. Si, à un moment quelconque, l'un d'entre eux a pu être dérangé par quelque chose que j'ai dit ou fait, qu'ils n'aient aucun doute que je l'ai fait en ayant toujours à l'esprit les meilleurs intérêts du club. »

«C'est toujours positif»