Mercato - Barcelone : Un deal inattendu proposé à Pep Guardiola ?

Publié le 30 septembre 2020 à 9h30 par La rédaction

A moins d’une semaine de la fin du mercato, le FC Barcelone s’active pour concrétiser ses derniers recrutements, et une opération XXL pourrait avoir lieu avec Manchester City.

Plus d’un mois après son arrivée, Ronald Koeman attend toujours sa première recrue sous les couleurs du FC Barcelone. Si l’arrivée de Sergino Dest va être officialisée dans les prochaines heures, les Blaugrana ne sont pas parvenus à attirer un attaquant ou un milieu de terrain, qui semblait pourtant être la priorité de l’ancien sélectionneur des Pays-Bas, qui avait d’ailleurs ciblé deux internationaux néerlandais : Georginio Wijnaldum et Memphis Depay. A quelques jours de la fin du mercato estival, la tendance principale serait désormais à finaliser le retour d’Eric Garcia, et une énorme opération se profilerait avec Manchester City.

Rafinha échangé pour Eric Garcia et Oleksandr Zinchenko ?