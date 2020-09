Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé, Dest... Koeman annonce la couleur pour les dossiers chauds du Barça !

Publié le 30 septembre 2020 à 13h30 par A.M.

Présent en conférence de presse, Ronald Koeman n'a pas échappé aux questions sur le mercato qui fermera ses portes lundi soir. Et l'entraîneur du FC Barcelone évoque les deux dossiers chauds du moment à savoir l'arrivée de Sergiño Dest ainsi que les rumeurs de départs d'Ousmane Dembélé.

D'ici lundi soir, le FC Barcelone a encore du pain sur la planche. Et pour cause, jusque-là, le club catalan a été plutôt discret sur le marché des transferts enrôlant simplement Miralem Pjanic après avoir accueilli Pedri et Francisco Trincao dont les opérations avaient été bouclées depuis plusieurs mois déjà. En revanche, côté départs, ça s'est accéléré ces derniers jours puisqu'après Arthur Melo, ce sont Ivan Rakitic, Arthur Melo et Luis Suarez qui sont partis. Toutefois, tout devrait se décanter dans les prochaines heures du côté du Barça que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs.

Koeman confirme pour Dest...

Présent en conférence de presse ce mercredi, Ronald Koeman a ainsi évoqué la fin du mercato du FC Barcelone. Et le technicien néerlandais a notamment confirmé l'arrivée imminente de Sergiño Dest. « Sergiño passe sa visite médicale et il doit encore signer son contrat. Tant qu'il n'a pas signé, je préfère ne pas trop parler. Nous allons pouvoir compter sur un jeune latéral. Il s'agit aussi de changer les choses pour l'avenir. Il devra rivaliser avec les autres arrières latéraux. Il est jeune et a joué dans la Ligue des champions. Je suis absolument sûr qu'il nous sera utile », assure Koeman. Le latéral droit devrait débarquer en provenance de l'Ajax Amsterdam contre un chèque de 20M€, hors bonus.

... et reste évasif sur Dembélé !