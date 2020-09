Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Samuel Umtiti vient contrarier la fin du mercato du Barça…

Publié le 30 septembre 2020 à 4h45 par T.M.

Dans cette dernière semaine du mercato, le FC Barcelone souhaite encore boucler plusieurs départs, dont celui de Samuel Umtiti. Toutefois, l’international français serait très loin de faire ses valises.

Avec les récents départs de Nelson Semedo, Arturo Vidal et Luis Suarez, le FC Barcelone a l’opportunité de bouger en cette fin de mercato. Alors que ces ventes pourraient faciliter les arrivées de Sergino Dest, Eric Garcia et Memphis Depay, le club catalan entend encore boucler d’autres départs pour avoir plus de marge de manoeuvre sur le marché. Sur la liste des transferts, on retrouverait notamment Jean-Clair Todibo, Rafinha, Martin Braithwaite ou encore Samuel Umtiti. Relégué dans la hiérarchie des défenseurs centraux, le champion du monde ne semble pas entrer dans les plans de Ronald Koeman. Face aux pépins physiques d’Umtiti, le Barça souhaiterait ainsi s’en débarrasser, mais cela ne serait pas gagné.

L’annonce du clan Umtiti