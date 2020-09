Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel proche de boucler un renfort à 0€ ? La réponse !

Publié le 29 septembre 2020 à 16h15 par A.C.

Thomas Tuchel souhaiterait attirer son compatriote Sami Khedira au Paris saint-Germain, mais la situation contractuelle du milieu de la Juventus ne semble pas se débloquer.

A la recherche d’un milieu de terrain, Leonardo a sondé plusieurs pistes. Nous vous avons parlé sur le10sport.com ces derniers mois de Sergej Milinkovic-Savic, Lorenzo Pellegrini, Thiago Alcantara ou encore Marcelo Brozovic. Aucune ne semble toutefois avancer de façon concrète pour le Paris Saint-Germain et... c’est Thomas Tuchel qui pourrait ainsi entre en scène. Le coach du PSG souhaiterait en effet avoir Sami Khedira sous ses ordres. L’Allemand ne rentrerait pas dans les plans d’Andrea Pirlo à la Juventus et en Italie, plusieurs sources ont annoncé une possible résiliation à l’amiable de son contrat, qui court jusqu’en juin 2021.

Aucun accord entre la Juve et Khedira