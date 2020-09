Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord imminent dans ce dossier à 0€ de Tuchel ?

Publié le 28 septembre 2020 à 16h45 par H.K.

Sur les traces d’un milieu de terrain pour renforcer son entrejeu au PSG, Thomas Tuchel aurait identifié un futur bon coup sur le marché des transferts, en la personne de Sami Khedira. Et tout pourrait bien s’accélérer dans les prochaines heures dans ce dossier…

Thomas Tuchel est à la recherche de bons coups sur le marché des transferts. Désireux de renforcer le PSG dans plusieurs secteurs de jeu, le coach allemand est à la recherche, notamment, d’un milieu de terrain. Comme révélé par le10sport.com , Leonardo a déjà activé plusieurs pistes, comme celles menant à Sergej Milinkovic-Savic ou encore Tiémoué Bakayoko. Cependant, Tuchel aurait ciblé, de son côté, le profil de Sami Khedira, devenu plus qu’indésirable à la Juventus. Et la tendance semble se confirmer pour ce joli coup envisagé par le PSG…

Résiliation imminente pour Sami Khedira ?