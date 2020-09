Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'horizon s'éclaircit dans le dossier Rüdiger !

Publié le 29 septembre 2020 à 21h45 par La rédaction

A quelques jours de la fin du mercato, le PSG recherche toujours un défenseur central. Alors qu'une arrivée de Rüdiger semblait compromise, Chelsea souhaiterait faciliter son départ.

Entré dans la dernière semaine du mercato, chaque jour sera décisif pour conclure un transfert. D'autant que le mercato parisien est loin d'être terminé. Alors qu'Alessandro Florenzi et Alexandre Letellier ont rejoint les rangs du PSG, Leonardo s'active sur des pistes au milieu et en défense. Et Chelsea semble être son interlocuteur privilégié. Ainsi le directeur sportif parisien se serait tourné vers Jorginho, Tiémoué Bakayoko et Antonio Rüdiger.

Rüdiger pourrait être prêté