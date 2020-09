Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux départs en excellente voie ?

Publié le 30 septembre 2020 à 13h15 par A.M.

Après avoir attiré quatre renforts, l'Olympique de Marseille cherche désormais à vendre d'ici le 5 octobre prochain. Et dans cette optique, Christopher Rocchia et Florian Chabrolle seraient sollicités.

« Nous travaillons sur des départs de joueurs qui connaissent leur situation. Le mercato est ouvert jusqu'au 5 octobre mais il n'a démarré qu'il y a dix jours. Ça commence à bouger, mon téléphone est plein. La situation est claire mais nous sommes toujours ouverts à profiter du mercato ». Pablo Longoria l'a récemment confié, l'objectif de l'Olympique de Marseille d'ici lundi soir, date de la fermeture du mercato, sera de vendre. Il faut dire que jusque-là, seuls Grégory Sertic et Isaac Lihadji sont partis, tous deux libres. Et c'est insuffisant compte tenu de la situation financière de l'OM.

Rocchia et Chabrolle sur le départ ?