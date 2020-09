Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas et Longoria ont les idées claires pour la fin du mercato !

Publié le 29 septembre 2020 à 14h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 29 septembre 2020 à 14h31

Après un mercato estival très agité, surtout dans le sens des arrivées, l’OM devrait surtout chercher à dégraisser dans les prochains jours comme l’a indiqué Pablo Longoria. Et André Villas-Boas, de son côté, se montre plus mesuré sur la question…

Avec les arrivées de Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo et dernièrement celle de Luis Henrique, l’OM a réalisé un mercato estival 2020 plein de promesses, mais surtout, plus riche en renforts que ce qui lui était initialement promis. Malgré les difficultés financières auxquelles il doit faire face, le club phocéen a donc réussi à renforcer son effectif dans l’optique de la prochaine Ligue des Champions, mais à quoi faut-il s’attendre sur la fin du mercato estival qui fermera ses portes le 5 octobre prochain ?

Longoria annonce des départs à venir

À l’occasion de la conférence de presse de présentation de Luis Henrique ce mardi, Pablo Longoria, le directeur sportif de l’OM, a annoncé que certains joueurs devraient être poussés vers la sortie dans les prochains jours : « N ous travaillons sur des départs de joueurs qui connaissent leur situation. Le mercato est ouvert jusqu'au 5 octobre mais il n'a démarré qu'il y a dix jours. Ça commence à bouger, mon téléphone est plein. La situation est claire mais nous sommes toujours ouverts à profiter du mercato », a expliqué Longoria. Reste désormais à savoir quels seront les joueurs concernés par un départ, et si l’OM aura par la suite besoin de se renforcer après ces probables ventes qui se profilent. Pour rappel, Morgan Sanson, Valère Germain ou encore Maxime Lopez étaient annoncés proche d’un départ il y a encore peu de temps, mais l’ensemble de ces dossiers semblent aujourd’hui à l’arrêt.

« Notre mercato a été réussi »