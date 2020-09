Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria relance une piste du PSG !

Publié le 30 septembre 2020 à 11h45 par A.M.

Alors que la piste menant à Michaël Cuisance s'est envolée puisque le milieu de terrain du Bayern Munich va s'engager avec Leeds, l'OM se serait renseigné sur Mattéo Guendouzi.

Après avoir réussi à recruter quatre joueurs et ainsi renforcé autant de secteurs de jeu grâce aux arrivées de Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo et Luis Henrique, l'OM doit vendre avant d'envisager un dernier coup. Malgré tout, André Villas-Boas continue à croire à l'arrivée d'une dernière recrue avant lundi soir. « Le mercato peut encore donner des bonnes ou mauvaises surprises mais c'est possible qu'on ait des options de dernière minute à évaluer pour les arrivées ou les départs », confiait le technicien portugais en marge de la présentation officielle de Luis Henrique. Et cette bonne surprise pourrait bien venir de Premier League.

L'OM tente le coup pour Guendouzi