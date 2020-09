Foot - Mercato - PSG

Mercato : Dans son duel face à l’OM, le PSG aura un avantage de taille !

Publié le 30 septembre 2020 à 17h30 par T.M.

Dans ces derniers jours du marché des transferts, le PSG et l’OM s’affronteraient notamment sur le dossier Matteo Guendouzi. Alors que les deux ennemis seraient intéressés par le joueur d’Arsenal, c’est bien le club de la capitale qui aurait les meilleures chances de rafler la mise. Explications.

Ne jouant pas forcément dans la même cour sur le marché des transferts, le PSG et l’OM se retrouveraient actuellement sur un dossier, celui de Matteo Guendouzi. En effet, dans cette dernière ligne droite du mercato, les deux clubs français cherchent encore à se renforcer et notamment au milieu de terrain. Pour cela, la solution pourrait se trouver du côté d’Arsenal avec le Français, qui n’entre plus forcément dans les plans de Mikel Arteta. A 21 ans, le joueur formé au PSG et révélé à Lorient pourrait donc faire son retour dans l’Hexagone. Alors que l’intérêt des champions de France remonterait déjà à plusieurs semaines, les Phocéens viendraient de débarquer dans la course. Devant l’échec de la piste Mickaël Cuisance, en partance pour Leeds, l’OM se serait donc tourné vers Guendouzi, selon Footmercato , espérant notamment un prêt du joueur d’Arsenal. Un intérêt également confirmé par Téléfoot , mais pas sûr que face aux PSG, André Villas-Boas et Pablo Longoria raflent la mise.

Avantage PSG pour Guendouzi ?