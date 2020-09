Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Déjà un premier gros couac dans le dossier Guendouzi ?

Publié le 30 septembre 2020 à 16h45 par A.M. mis à jour le 30 septembre 2020 à 16h53

En quête d'un milieu de terrain afin de densifier ce secteur de jeu en vue de la Ligue des Champions et pour anticiper d'éventuels départs, l'OM s'intéresse à Mattéo Guendouzi. Mais ce dossier s'annonce compliqué.

Bien que l'Olympique de Marseille se soit déjà bien renforcé, André Villas-Boas n'exclut pas une dernière recrue d'ici lundi soir. « Le mercato peut encore donner des bonnes ou mauvaises surprises mais c'est possible qu'on ait des options de dernière minute à évaluer pour les arrivées ou les départs », confiait-il ces dernières heures. Et c'est bien au milieu de terrain qu'un joueur pourrait débarquer afin d'anticiper un éventuel départ de Morgan Sanson. Après avoir fait de Michaël Cuisance une priorité, l'OM a dû revoir ses plans compte tenu du fait que le joueur français va s'engager avec Leeds. Selon les informations de Foot Mercato, le club phocéen s'est ainsi tourné vers Mattéo Guendouzi.

Arsenal ne veut pas prêter Guendouzi

Une piste confirmée par Téléfoot La Chaîne . Les contacts entre l'OM et Arsenal au sujet de Mattéo Guendouzi semblent donc réels, mais ce dossier reste très compliqué. Et pour cause, Marseille souhaite obtenir un prêt de l'ancien milieu de terrain de Lorient, alors que les Gunners veulent vendre un joueur sur lequel Mikel Arteta ne compte plus. Après avoir investi 8M€ sur Luis Henrique, le club phocéen n'est pas en mesure en l'état actuel de transmettre une nouvelle offre et vise des prêts. A moins qu'une grosse vente ne se décante dans les prochaines heures.