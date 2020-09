Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Le point précis sur le dossier Dalbert

Publié le 30 septembre 2020 à 15h15 par A.H.

Qu’en est-il du dossier Dalbert, l’arrière gauche brésilien de l’Inter, annoncé par les médias italiens très proche de l’ASSE ? Le point précis.

Ces dernières heures, certains médias italiens ont affirmé que l’AS Saint-Etienne, qui vient de céder Wesley Fofana à Leicester City moyennant 35 millions d’euros + 5 millions d’euros de bonus, conformément à ce que le10sport.com avait révélé précédemment, était très proche d’enregistrer la signature de l’arrière gauche brésilien Dalbert dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, une offre ayant été transmise et acceptée par l’Inter Milan. Qu’en est-il exactement ?

Pas de mouvement officiel à ce jour

Selon nos informations, l’intérêt de l’ASSE pour Dalbert est tout à fait exact, mais le club stéphanois n’a entamé aucune démarche officielle à l’heure où nous écrivons ces lignes. Le nom de Dalbert a été coché sur la « short list » au poste d’arrière gauche avec un projet de prêt avec option, mais les Verts n’ont encore pris aucune décision en faveur du Brésilien. Et ils n’ont pas non plus contacté officiellement l’Inter, ni encore moins transmis d’offre officielle. Affaire à suivre dans les prochains jours, donc.



