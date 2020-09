Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel aurait donné son accord pour gros renfort !

Publié le 30 septembre 2020 à 14h45 par La rédaction

En manque de temps à l’Inter Milan, Dalbert pourrait faire son retour en Ligue 1, alors que l'ASSE se pencherait sur le profil du latéral Brésilien.

A quelques jours de la fin du marché des transferts, l'ASSE s’active pour boucler ses dernières recrues. Après de nombreuses semaines de négociations, les Verts se sont séparés de Wesley Fofana pour un montant record de 35M€. Ainsi, c’est principalement en défense que les dirigeants stéphanois cherchent à se renforcer en cette fin de mercato. Toutefois, un défenseur central n’est pas l’unique objectif du club du Forez. Après une saison décevante, Miguel Trauco n’entre plus dans les plans de Claude Puel, comme nous vous le révélions en exclusivité sur le10sport.com, l'ancien entraîneur de Leicester souhaiterait en conséquence un nouveau latéral gauche, et aurait donné son accord pour rapatrier un ancien joueur de l’OGC Nice.

Dalbert relancé à Saint-Etienne ?