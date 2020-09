Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel est déjà passé à l'action pour la succession de Wesley Fofana !

Après plusieurs semaines de tergiversation, Welsey Fofana va finalement s'engager avec Leicester. L'ASSE a officialisé l'annonce d'un accord avec les Foxes pour le transfert du jeune défenseur. Et les Verts ne perdent pas de temps pour lui trouver un successeur.

Le feuilleton Fofana connaît enfin son dénouement. Ces dernières semaines, ce dossier était au cœur des préoccupations du club du Forez qui réalise en parallèle un excellent début de saison en Ligue 1. « Je n’ai pas envie de m’exprimer par rapport à lui. C’est un garçon qui est un peu perturbé en ce moment. C’est normal, c’est tout », confiait d'ailleurs Claude Puel à ce sujet samedi après la défaite contre Rennes (0-3). Et pour cause, Wesley Fofana a exprimé publiquement son souhait de rejoindre Leicester où l'attend un juteux contrat de cinq ans. Mais l'ASSE a refusé les trois premières des Foxes avant de craquer face à la quatrième qui s'élèverait à 40M€, bonus compris. « L’AS Saint-Étienne a conclu ce mardi soir un accord avec le club de Leicester, l’actuel leader du championnat anglais de Premier League, pour le transfert de son défenseur Wesley Fofana. Le montant de ce transfert est le plus important jamais obtenu par le club », peut-on ainsi lire dans le communiqué officielle de l’ASSE. Cela confirme d'ailleurs les informations que le10sport.com vous révélait dès le mois d'avril : oui, la direction des Verts a toujours envisagé une vente de Wesley Fofana.

Déjà 4 pistes pour remplacer Fofana

Et visiblement, l'ASSE avait bel et bien prévu la vente de Wesley Fofana puisque Claude Puel avait anticipé ce départ et commencé à sonder le marché afin de dénicher son successeur. Et pour cause, les Verts ne pourront pas se permettre de faire une saison entière avec simplement Timothée Kolodziejczak et Harold Moukoudi à ce poste. Dans cette optique, Loïc Tanzi, journaliste de RMC Sport , assure qu'il ne faut pas s'attendre à un gros investissement dans ce dossier malgré la grosse somme récupérée du transfert de Wesley Fofana. Une piste créative serait plutôt étudiée en interne alors que L'Equipe évoque un budget maximal allant de 6 à 7M€ pour recruter un axial. A ce prix-là, les Verts auraient déjà quelques pistes. Selon le quotidien, Claude Puel s'intéresserait à Filip Benkovic (23 ans) qu'il avait lui même recruté lorsqu'il était sur le banc de Leicester. En son absence, le défenseur croate a été prêté au Celtic Glasgow puis à Bristol et ne semble plus entrer dans les plans de Brendan Rodgers. L'ASSE s'intéresserait également aux deux défenseurs sénégalais évoluant à l'Olympiakos : Ousseynou Ba (24 ans) et Pape Abou Cissé (25 ans). Le second semble toutefois hors budget puisque le club grec a refusé une offre de 14M€ il y a un an en provenance de Wolfsburg. Enfin, la dernière piste mène à Malang Sarr (21 ans), arrivé libre à Chelsea cet été en provenance de l'OGC Nice et qui semble disponible sous la forme d'un prêt.

