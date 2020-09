Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : André Villas-Boas présente sa nouvelle recrue !

Publié le 30 septembre 2020 à 23h15 par La rédaction

Fraîchement arrivé, Luis Henrique est le nouvel attaquant que Marseille attendait tant. André Villas-Boas a analysé le style du Brésilien après ses premiers jours à la Commanderie.

Après Leonardo Balerdi, Pape Gueye et Yuto Nagatomo, l'OM a finalement recruté un attaquant lors de ce mercato. Luis Henrique, ailier de 18 ans, arrive en provenance du Brésil pour 8 M€. Recruté à Três Passos, le Brésilien sort d'une saison en prêt à Botafogo. Sa première chez les professionnelles conclut avec 2 buts et 4 passes décisives en 18 matches. Et pour signer cette pépite, Marseille a notamment devancé la Juventus.

« Il a montré des choses intéressantes »