Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aulas annonce la couleur pour Memphis Depay !

Publié le 30 septembre 2020 à 20h00 par A.D.

Pour pallier le départ de Luis Suarez, transféré à l'Atlético, le FC Barcelone voudrait absolument miser sur Memphis Depay. Interrogé sur les possibles départs à l'OL, Jean-Michel Aulas a lâché quelques indices sur l'avenir de son numéro 10.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Memphis Depay serait toujours incertain. Alors que le mercato estival fermera ses portes ce lundi, le FC Barcelone serait toujours aussi déterminé à dénicher le successeur de Luis Suarez, qui s'est engagé en faveur de l'Atlético. Dans cette optique, le club catalan songerait fortement à se jeter sur Memphis Depay. Alors que son attaquant néerlandais pourrait faire ses valises dans les prochains jours, Jean-Michel Aulas a lâché ses vérités sur ce dossier lors de la présentation de Lucas Paqueta ce mercredi.

«Les dossiers Aouar et Depay ? Ça n'a pas avancé énormément»