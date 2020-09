Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman fait une annonce pour la fin du mercato !

Publié le 30 septembre 2020 à 19h00 par A.M.

Présent en conférence de presse, Ronald Koeman a notamment été interrogé sur le poste qu'il souhaitait renforcer en priorité entre l'attaque et la défense centrale.

Pour le moment, le FC Barcelone n'a pas beaucoup avancé dans son recrutement. Jusque-là, le Barça s'est délesté de plusieurs gros salaires (Rakitic, Vidal et Suarez) et s'apprête à accueillir Sergiño Dest, sa deuxième recrue estivale après Miralem Pjanic. Par conséquent, l'effectif blaugrana semble bien fourni au milieu de terrain, tandis que le latéral droit américain compense le départ de Nelson Semedo. Toutefois, Ronald Koeman souhaiterait attirer un nouvel avant-centre suite à la vente de Luis Suarez, qui a rejoint l'Atlético de Madrid, mais également un défenseur central, secteur de jeu très peu fourni.

Koeman aimerait attirer un défenseur central