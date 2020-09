Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman en rajoute une couche pour Depay !

Publié le 30 septembre 2020 à 14h00 par A.M. mis à jour le 30 septembre 2020 à 15h13

Interrogé sur Memphis Depay, Ronald Koeman a confirmé que le FC Barcelone était en quête d'un nouvel avant-centre et que le club blaugrana travaillait sur une arrivée à ce poste.

Depuis son arrivée sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman a les idées claires. Le technicien néerlandais souhaite recruter un nouvel avant-centre et a fait de Memphis Depay sa priorité. Toutefois, le Barça va devoir rapidement passer à l'action puisque Jean-Michel Aulas a récemment fixé une deadline à vendredi pour les départs dans l'effectif de l'OL. Et pour le moment, le club blaugrana n'a toujours pas transmis d'offre. « Aucune offre toujours pour Memphis (Depay) de la part du Barça. Alors, nous attendons encore et ces joueurs seront remplacés s’ils partent », confiait le président des Gones ces derniers jours. Interrogé sur son intérêt pour Memphis Depay, Ronald Koeman fait le point et confirme qu'il souhaite attirer un attaquant.

Koeman confirme qu'il cherche un attaquant