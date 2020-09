Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une issue inéluctable pour le feuilleton Sancho ?

Publié le 30 septembre 2020 à 13h00 par A.C.

Les dirigeants de Manchester United ne semblent pas vouloir lâcher l’affaire pour Jadon Sancho, prodige du Borussia Dortmund.

En Espagne, la presse évoque régulièrement l’intérêt prononcé du Real Madrid de Zinedine Zidane pour Jadon Sancho. Mais les Merengue doivent faire face à la forte concurrence de Manchester United. Depuis qu’il a explosé au Borussia Dortmund, les Red Devils rêvent de recruter l’ancien espoir de Manchester City. Tout récemment, ESPN a d’ailleurs annoncé que les dirigeants mancuniens prépareraient une énième offre, espérant enfin pouvoir faire sauter le verrou du Borussia Dortmund, qui s’est toujours opposé à un départ de Sancho pour moins de 120M€.

Manchester United pourrait monter jusqu’à 90M€ pour Jadon Sancho !