Mercato - OM : Le vrai prix de Luis Henrique est enfin connu !

Publié le 30 septembre 2020 à 9h15 par A.M.

Alors que Pablo Longoria a démenti les 12M€ annoncés dans les médias au sujet du transfert de Luis Henrique, le jeune brésilien aurait été recruté pour 8M€ par l'OM.

Après s'être renforcé à moindre coût grâce aux recrutements de Pape Gueye et Yuto Nagatomo qui ont débarqué libres, et au prêt de Leonardo Balerdi, l'Olympique de Marseille a décidé d'investir sur un renfort offensif en la personne et Luis Henrique. Dans un premier temps, le prix de 12M€ a filtré dans les médias, mais à l'occasion de la présentation du jeune brésilien, Pablo Longoria a démenti ce montant. « Je ne parle jamais de chiffres mais le chiffre dans la presse sur les 12M€, c'est faux. C'est beaucoup moins », confiait le directeur du football de l'OM.

Luis Henrique recruté pour 8M€ ?