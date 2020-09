Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Wahbi Khazri a donné sa réponse au Qatar !

Publié le 30 septembre 2020 à 22h30 par La rédaction

N'entrant pas dans les plans de Claude Puel cette saison, Wahbi Khazri cherche une porte de sortie. L'international tunisien avait une possibilité de rebondir au Qatar, mais a refusé l'offre, cherchant un meilleur projet pour sa carrière.

Après une saison décevante, Saint-Etienne a effectué un dégraissage massif au sein de son équipe avec le départ de plusieurs anciens cadres comme Yann M’Vila et Yoann Cabaye, mais également de jeunes talents, à l’image de Wesley Fofana, plus gros transfert de l’histoire du club en étant transféré pour 35M€ à Leicester. Misant sur une équipe rajeunie, Claude Puel souhaite encore enregistrer plusieurs départs, Miguel Trauco et Wahbi Khazri, qui n’entrent tous deux plus dans les plans de leur entraîneur, sont les favoris pour quitter le Forez d’ici lundi. Toutefois, l’international tunisien aurait récemment refusé une offre venant du Qatar...

Khazri refuse Al-Khor !

Selon les informations de L’Equipe, Whabi Khazri aurait en effet refusé une offre d’Al Khor, club qatari entraîné par Frederic Hantz, qui avait connu l’international tunisien à Bastia entre 2010 et 2014. Le milieu de 29 ans souhaiterait trouver un projet plus intéressant, et pourrait rester à Saint-Etienne une saison de plus, où il serait réintégré à l’équipe première si aucune offre convaincante ne venait d’ici lundi, dernier jour du mercato estival. Sous contrat jusqu'en 2022, Wahbi Khazri a été l'une des nombreuses déceptions la saison passée à Saint-Etienne, ne disputant que 16 rencontres de Ligue 1, pour des statistiques peu reluisantes (3 buts, 2 passes décisives).