Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria est fixé pour le dossier Mattéo Guendouzi !

Publié le 30 septembre 2020 à 21h15 par Th.B.

Mattéo Guendouzi ne disposerait plus des faveurs de Mikel Arteta à Arsenal. Ce qui donnerait des idées à l’OM, flairant la bonne affaire sur le marché. Mais pour la pépite française, il faudra mettre le prix.

Et si l’OM tentait un coup avec Mattéo Guendouzi ? Selon Foot Mercato , les dirigeants phocéens ouvriraient la porte à une arrivée en prêt du milieu de terrain d’Arsenal, qui a été écarté du groupe londonien par Mikel Arteta en raison de son coup de sang sur Neal Maupay le 20 juin dernier lors de la rencontre face à Brighton. Téléfoot La Chaîne a confirmé l’intérêt olympien pour Guendouzi ainsi que les contacts entre l’OM et Arsenal pour le joueur des Gunners devenu indésirable. Néanmoins, il faudra proposer bien plus qu’une simple offre de prêt pour Mattéo Guendouzi.

Arsenal réclame 40M€ !