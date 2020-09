Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le successeur de Wesley Fofana déjà trouvé ?

Publié le 30 septembre 2020 à 21h00 par La rédaction

Après avoir vendu Wesley Fofana à Leicester City pour un montant record, l'ASSE aurait déjà ciblé son successeur au sein de la charnière centrale.

Après de nombreuses semaines de négociations, l'ASSE a finalement cédé aux avances de Leicester City pour Wesley Fofana. Le jeune défenseur central avait déjà exprimé publiquement sa volonté de rejoindre les Foxes , affirmant qu’il « serait fou de dire non à Leicester » . Un départ qui ne va pas satisfaire Claude Puel, qui avait assuré que son protégé « restera à Saint-Etienne » . La dernière offre du cinquième de Premier League la saison passée, à hauteur de 35M€, était irrefusable pour les dirigeants stéphanois, le jeune international espoir français devenant la plus grosse vente de l’histoire du club et le troisième défenseur le plus cher de l’histoire de la Ligue 1 derrière Benjamin Mendy et Ferland Mendy. Alors que seul 6 à 7M€ pourrait être réinvesti par les Verts cet été selon L’Equipe , les dirigeants stéphanois se pencheraient sur un connaisseur de la Ligue 1, disponible en prêt.

Saint-Etienne piste Malang Sarr