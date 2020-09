Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nainggolan, Skriniar... Leonardo reçoit deux terribles nouvelles !

Publié le 30 septembre 2020 à 20h30 par Amadou Diawara

Pour renforcer l'effectif de Thomas Tuchel cet été, Leonardo songerait à faire ses emplettes à l'Inter. En effet, le directeur sportif du PSG verrait d'un bon oeil une arrivée de Milan Skriniar et de Radja Nainggolan à Paris avant la fin de ce mercato estival. Interrogé sur l'avenir de ses deux joueurs, Piero Ausilio a prévenu Leonardo.

Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, Leonardo n'a pas encore frappé un grand coup sur le mercato. Alors que le marché estival ferme ses portes ce lundi, le directeur sportif du PSG n'a recruté qu'Alessandro Florenzi et Alexandre Letellier pour le moment. Et pourtant, les départs se sont multipliés depuis le 30 juin. Alors qu'Edinson Cavani, Alphonse Aréola, Thiago Silva, Thomas Meunier, Eric Maxim Choupo-Moting, et bien d'autres, ont quitté le PSG, Leonardo compterait bien profiter des derniers jours de cette fenêtre de transferts pour faire de nouveaux cadeaux à Thomas Tuchel. Pour se faire, l'ancien du Milan AC voudrait dépouiller l'Inter. En effet, Leonardo serait séduit par deux joueurs d'Antonio Conte : Radja Nainggolan et Milan Skriniar. Alors que l'avenir de ses deux joueurs serait incertain, et qu'ils pourraient rejoindre le PSG, Piero Ausilio s'est livré sur ces deux dossiers.

«Nous allons voir si nous pouvons rencontrer Cagliari et trouver une solution»

Interrogé au micro de Sky Sport , Piero Ausilio a clairement fait comprendre que Cagliari pourrait jouer un mauvais tour au PSG en ce qui concerne Radja Nainggolan. « S'il y a des avancées pour un départ de Radja Nainggolan à Cagliari ? Il n'y a pas eu de pas en avant. De manière directe et indirecte, Cagliari a fait part de son intérêt pour le joueur dès qu'il en a eu l'occasion. C'est un joueur de l'Inter. Il lui reste deux ans de contrat. Nous allons évaluer la situation avec lui dans les prochains jours et on verra. S'il reste, il fera partie d'un milieu de terrain très fort, sinon, nous allons voir si nous pouvons rencontrer Cagliari et trouver une solution » , a précisé le directeur sportif des Nerazzurri avant le coup d'envoi de Benevento-Inter.

«Nous avons répété que Skriniar n'était pas sur le marché»